Radio24, Capuano a CN24: "Io spero che i tifosi del Napoli possano applaudire Sarri al San Paolo"

Giovanni Capuano, giornalista di Radio24, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"I grandi club lavorano in questo modo: non si fanno condizionare dai tifosi, è ciò che sta accadendo alla Juventus. Tradimento Sarri? Questa teoria fatico a comprenderla, Sarri ha 60 anni e una lunga carriera alle spalle fatta di gavetta e di un ottimo percorso al Napoli: non ho capito cosa dovrebbe fare Sarri di fronte all'offerta di uno dei club più potenti del mondo. Sarri ha fatto l'unica scelta possibile. Io spero che i tifosi del Napoli possano applaudire Sarri al San Paolo".

"Io credo che Sarri debba adeguarsi ala Juventus ma lo ha dimostrato già al Chelsea con buoni risultati. Ha dimostrato di essere un allenatore capace di contestualizzarsi. Sarri è stato chiamato alla Juventus perché ha dimostrato di costruire un gioco che alla Juventus non hanno avuto".

"Sarri non è soltanto un bravo allenatore ma anche vincente. Sarri è arrivato al terzo posto in Premier League, ha vinto l'Europa League e ha disputato una finale di Coppa. Ha creato un bel rapporto con i giocatori del Chelsea, capace di legare con quello spogliatoio non facile e si è visto dopo la finale di Baku. Ha completato il suo percorso di crescita".