Pro Vercelli, il ds Casella: "Così è nata l'idea di fare l'amichevole col Napoli. Mercato? Stiamo valutando profili azzurri, la crescita di Zerbin conferma la nostra qualità" [ESCLUSIVA]

Napoli calcio - Alex Casella, direttore sportivo della Pro Vercelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a CalcioNapoli24:

Ha parlato di società che punta sui giovani: il vostro allenatore, Giuseppe Scienza, è uno tra i migliori da questo punto di vista...

"L'ho voluto fortemente per la sua idea di calcio, non ha paura di giocare con i giovani. Se un ragazzo è forte gioca, noi in generale abbiamo un buon mix in tal senso. Il nostro intento è far passare i migliori talenti da Vercelli per poi un giorno vederli giocare in serie A oppure in cadetteria. Il nostro club, come ho detto prima, punta a fare campionati di vertice senza mai perdere di vista la gioventù. Lo scorso anno abbiamo lottato fino alla fine per le prime posizione facendo anche un ottimo calcio. Con Scienza punteremo a migliorare quanto fatto. per me Beppe è la migliore espressione di ciò che vogliamo fare come progetto. Lo reputo l'allenatore ideale per noi"