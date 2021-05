Pistocchi: "Superlega? Mi aspetto una squalifica per Juventus, Barcellona e Real Madrid"

Il collega Maurizio Pistocchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Nessun membro UEFA può organizzare manifestazioni sportive senza autorizzazione come è successo per la Superleague. Credo che Ceferin opterà una squalifica ma spero che per il bene del calcio che Juventus, Real e Barcellona continuino a far parte della UEFA. Vedremo in un paio di giorni quale sarà la decisione. Mi piace molto la scelta di Spalletti a Napoli sia dal punto di vista umano che tecnico. Allenatore efficace che centra gli obiettivi. A Napoli dovrà cambiare qualcosa ma la squadra è competitiva e sono convinto che farà molto bene".