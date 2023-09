Pioli: "Né Inter né Napoli. Ecco chi è la favorita per lo scudetto"

Notizie Calcio - Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio:

"Sono dati importanti, ma fanno parte del passato. A maggio vedremo. Sono quattro squadre in lotta per lo Scudetto con la Juventus favorita, perché non giocare le coppe di dà qualche punto in più.

4-2-3-1? Ci sto pensando perché Pulisic sta bene e a centrocampo siamo in 5 per 6 posti. Poi Loftus-Cheek mi piace da mezzala, sono cose che vanno un po' provate. In questo momento stiamo lavorando su altre soluzioni, ma il 4-2-3-1 a gara in corso è una opzione.

Okafor? Lo abbiamo preso come esterno, ma per me può fare anche la punta centrale. Ha lavorato tanto e sono contento di cosa ha fatto Cagliari".