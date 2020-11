Pellissier: "Non sono per il cambio modulo, Gattuso ha salvato un Napoli distrutto. Giuntoli tra i migliori in circolazione"

Sergio Pellissier, responsabile dell’area tecnica del Chievo Verona, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non sono per il cambio di modulo, ma se mancano dei giocatori ci sta cambiare e a volte può essere la soluzione giusta. Sono convinto che Gattusto studia il modulo giusto per giocare alla stessa maniera nonostante le varie assenze. Lo scorso anno il Napoli poteva essere distrutto totalmente per quanto accaduto, invece Gattuso ha ripreso una squadra e ha vinto anche la Coppa Italia. Il Napoli ha Giuntoli che è uno dei migliori direttori sportivi che ci sono in circolazione, aiuta per uscire da certi momenti. Il Napoli sta bene, non ha giocato male con il Milan”.