Pazienza a CN24: "Al Napoli manca un finalizzatore, la distanza dalla Juve c'è ancora. Bianconeri? Avranno problemi inizialmente, il gioco di Sarri va assimilato"

Calciomercato SSC Napoli - Michele Pazienza ex Juventus-Napoli è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli lo scorso anno ha fatto più che bene considerando il cambio di allenatore e la forza della Juve. Si è mosso sul mercato, farà ancora qualcosa, ma al momento c'è ancora distanza dalla Juventus. Se andiamo a vedere i dati dell'anno scorso, risulta evidente che finalizzava poco pur creando tantissimo. Manca un finalizzatore che sappia fare gol. Non solo Icardi, ma anche Llorente. La Juve avrà qualche problema in più in questo avvio per il cambio della guida tecnica. Il calcio espresso dalla squadre di Sarri è divertente ma ha bisogno di tempo per essere assimilato. Elmas? Non l'ho visto, è giovane ma avrà bisogno di tempo per potersi ambientare. Napoli non è semplice".