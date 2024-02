Nuovo centro sportivo Napoli, De Laurentiis: "Sarà come quello del Man City! 12 campi, pronto in 24 mesi" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa del futuro del nuovo centro sportivo del club azzurro:

" Centro sportivo e stadio ? Fra un anno e mezzo devo lasciare Castel Volturno, devo cominciare i lavori : la cosa che mi ferisce di più è che da quando c'è il Covid non sono a Los Angeles. Cosa devo inventarmi? Serie televisive italiane, per stare in Italia: tra 3-4 mesi devo finire la progettazione del centro sportivo nuovo , con una budgettizzazione e la scelta delle imprese che dovranno lavorare in 30 ettari. Sullo stadio l'ho detto al sindaco Manfredi: gli voglio bene, ma o ci mettiamo d'accordo nei prossimi 120 giorni o lo andiamo a fare da un'altra parte. Centro sportivo? Poichè Afragola ha l'implementazione della ferrovia e ci sarà la linea per Bari, poi la metropolitana arriverà anche lì, ho due situazioni da valutare: Afragola o il litorale di Pozzuoli . Queste sono le due situazioni, ci arriva anche la Circumvesuviana. Deve essere pronto in 24 mesi .

Nella vita io mi ritengo un uomo libero, credo di essere molto ricco non perchè posso permettermi di finanziare un centro sportivo da 12 campi su 30 ettari nei prossimi 24 mesi?. Se non ci fossi io, lo stadio a Napoli non si farebbe così come il centro sportivo che farò come quello del Manchester City?. Abbiamo avuto un successo senza precedenti, forse farò uno stadio ed un centro sportivo molto bello. Ma in una città dove ci sono stati fallimenti ed io ho portato la squadra in Europa senza imbrogliare, mi aspettavo che mi venisse riconosciuto. Io perchè posso mandare affanculo Tizio e Caio? Non ho scheletri negli armadi".