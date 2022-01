Novellino: "Lobotka come il mio Volpi. Non servivano rinforzi, questo Napoli può vincere lo scudetto"

Napoli Calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Walter Novellino, allenatore:

"Ho vinto quattro campionati di seguito in B, solo Iachini come me. I miei attaccanti hanno fatto tutti gol, come Schwoch, hanno vinto le classifiche dei capocannonieri. Spalletti? Sta dando la sua qualità migliore, parla poco e tiene sempre la squadra sul pezzo. È migliorato tantissimo tatticamente, era già bravo ai suoi inizi. Ci sono giocatori al Napoli che rispecchiano il suo modo di pensare, il 4-2-3-1 è perfetto. Credo che abbia dato tutto questo, con una conoscenza calcistica internazionale, la sua serenità nel trasmettere il lavoro. Lobotka con Gattuso non giocava mai, ora è giocatore importante. Mercato? Se cambi è perché ne hai bisogno. Il Napoli ha solo bisogno di ritrovare i ragazzi che sono stati in Coppa d'Africa, il Napoli non ha bisogno di nulla a gennaio. Scelte in mediana? Luciano è bravissimo a scegliere, Anguissa mi piace molto, Lobotka è come il mio Volpi. Il Napoli ha bisogno di tutti i giocatori per vincere il campionato".