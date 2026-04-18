Provstgaard in conferenza: "Hojlund? Non so quel rigore sbagliato in Nazionale stia ancora avendo effetti su di lui"

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Provstgaard in conferenza: Hojlund? Non so quel rigore sbagliato in Nazionale stia ancora avendo effetti su di lui

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa post-partita di Napoli-Lazio di Serie A con le dichiarazioni live del calciatore Oliver Provstgaard al termine della gara.

Napoli-Lazio: conferenza Provstgaard

Di seguito in conferenza stampa del calciatore Oliver Provstgaard dopo il risultato finale di Napoli-Lazio. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa dello stadio Maradona di Napoli.

"Come mi sento e cosa sto imparando con Romagnoli e Gila? Sono molto felice della mia crescita nella Lazio con mister Sarri, sto imparando tante cose con i miei compagni, sono due giocatori diversi e io sono più simile a Romagnoli, ma Gila è veloce e sto imparando durante la settimana anche quando non gioco.

Coppa Italia? Ci penseremo da domani, dobbiamo fare due-tre allenamenti forti. Dobbiamo arrivare al 100% contro l'Atalanta. È una squadra forte, ma possiamo giocarcela alla pari. Sarà una bella partita.

Come procede il mio percorso di crescita? Mi sento molto bene, pronto anche per essere titolare ma non dev'essere una mia scelta, ma del mister. Mi sento bene in campo, ma anche fuori, qui in Italia.

Se penso che il rigore sbagliato da Hojlund in Nazionale possa avere impatti su di lui anche quando gioca col Napoli? È stata una serata brutta per la Danimarca, ma non so quel rigore sbagliato stia ancora avendo effetti su di lui. È un giocatore molto intelligente, lo conosco, avevamo 10 anni e abbiamo giocato insieme anche in Nazionale. È fortissimo anche dal punto di vista mentale, sono sicuro che non sarà un problema".

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