Napoli-Lazio 0-2, statistiche horror al Maradona: gli azzurri non calciano in porta nemmeno una volta | GRAFICO

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Napoli-Lazio 0-2, statistiche horror al Maradona: gli azzurri non calciano in porta nemmeno una volta | GRAFICO

Ultime notizie Napoli - La partita Napoli-Lazio 0-2 è appena conclusa. La squadra di Maurizio Sarri espugna lo stadio Maradona grazie alle reti di Cancellieri e Basic.

Statistiche Napoli-Lazio 0-2

Statistiche alla mano, la SSC Napoli di Antonio Conte è padrona del campo con il 67% del possesso palla. I biancocelesti chiudono i novanta minuti di gioco con il 33% di possesso palla. Gli azzurri, però, calciano in porta praticamente mai, nemmeno una volta. La Lazio è nettamente più pericolosa: ben 14 i tiri totali, di cui 9 in porta.

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