Moviola Napoli-Lazio: la spiegazione di tutti gli episodi | FOTO

Moviola Napoli-Lazio Serie A. Tutti gli episodi di moviola di Napoli-Lazio dopo la partita di campionato che è in corso allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.
Notizie calcio Napoli - Al minuto 29 Lobotka stende in area di rigore Noslin. L'arbitro assegna il penalty a favore della Lazio di Maurizio Sarri. La spiegazione di Luca Marelli a DAZN:
"L’unico dubbio poteva essere quello relativo al cartellino. Viene considerato un DOGSO depenalizzato, con Lobotka che si ritiene abbia tentato di giocare il pallone".