Napoli-Lazio 0-2, tutti i commenti dei giornalisti più autorevoli: "Partita orrenda, avrà conseguenze sul prossimo anno"

Napoli Lazio si conclude con una sconfitta per gli azzurri di Conte. Si ferma la classifica in questo turno per il Napoli che perde punti nella lotta Champions. CalcioNapoli24 vi propone i commenti a caldo dei giornalisti più autorevoli.

Napoli Lazio: i commenti sui social dopo la partita

Questi i commenti sui social dopo Napoli-Lazio finita 0-2:

Il tweet del giornalista di Panorama, Giovanni Capuano:

Il tweet del giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri:

Il tweet del collega di Radio CRC, Marco Giordano

Questo il tweet dell'ex giornalista RAI, Enrico Varriale:

Questo il tweet dell'illustre opinionista, Massimo Caputi:

Questo il tweet del direttore de 'La Ragione', Fulvio Giuliani:

Partita orrenda. Partita che avrà conseguenze sull’anno prossimo.

Questo il tweet del collega RAI, Antonello Perillo:

Questo il tweet del giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', Carlo Laudisa

Sarri oscura Conte e la Lazio fa il pieno al Maradona (2-0). Ora l'Inter è a +12 e fa il countdown per lo scudetto. Napoli irriconoscibile, ospiti in gran forma per la Coppa Italia con l'Atalanta.

Questo il tweet della collega di 'Terzo Tempo', Jolanda de Rienzo

Questo il tweet del collega di Radio Marte, Fabio Cannavo

Tra le tantissime partite orribili di quest'anno quella di oggi è, forse, la peggiore. Sarri ha battuto Conte 10 a 0 dal punto di vista del gioco e dell'organizzazione, oltre che del risultato. Qui non si tratta di dire robe inutili come 'giochisti' o 'risultatisti'. Qui ci sono allenatori che attraverso le idee di gioco arrivano a vincere le partite pur avendo Cataldi, Basic e Noslin. Altri, invece, o si affidano alle giocate dei singoli o non sanno cosa fare. E stasera le giocate dei singoli non ci son state.

Questo il commento del collega de Il Roma, Giovanni Scotto:

Il Napoli perde l’imbattibilità interna in campionato dopo un anno e mezzo. Lo fa con la peggiore prestazione della gestione Conte. Solo Milinkovic-Savic evita l’imbarcata contro la Lazio di Sarri, che al “Maradona” ha dato una lezione di calcio. Se Juventus e Milan vinceranno, la Champions va conquistata prima possibile per evitare clamorosi rischi. Ma anche solo perdere il secondo posto sarebbe un peccato, soprattutto se manca intensità e cattiveria.

Questo il tweet dell'opinionista Mediaset, Fabrizio Biasin:

Serie A, la classifica in zona Europa dopo Napoli-Lazio 0-2 Inter a +12 sul secondo posto: con 4 punti nelle ultime 5 giornate i nerazzurri saranno campioni d’Italia per la 21esima volta.

Questo il tweet del collega di Radio1Station, Luca Cerchione:

Questo il tweet del collega di Radio CRC, Carlo Alvino: