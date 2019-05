SSC Napoli, la radio ufficiale: "Ci arriva una voce clamorosa sul nuovo allenatore della Juve! Sarri verso Roma"

Futuro allenatore Juve, Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del valzer della panchine in Serie A. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Mi arrivano voci di mercato sulla panchina della Juventus, non penso ci vada Maurizio Sarri, molto probabilmente e clamorosamente, sulla panchina dei bianconeri siederà Josè Mourinho. Il tecnico ex Napoli, attualmente al Chelsea, dalle notizie che mi arrivano potrebbe approdare di nuovo in Italia, ma alla Roma, non alla Juventus".