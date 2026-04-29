Mihajlovic, l'ex vice: "Siamo stati vicini al Napoli prima di Sarri"

Notizie calcio Napoli - Sono, ormai, quasi 4 anni dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic e sono tanti gli aneddoti che ancora vengono fuori riguardo l'ex calciatore e allenatore che in Italia ha lasciato un ricordo splendido in ogni suo gesto.

Mihajlovic ad un passo dal Napoli

Ora, a distanza di tempo, parla Emilio De Leo, c.t. della nazionale maltese ed ex vice allenatore proprio di Sinisa Mihajlovic che, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, racconta anche quello che è stato un aneddoto di Sinisa ad un passo dal Napoli in passato. Questa la sua risposta a quali squadre fossero stati vicini:

«La Lazio più volte, il Napoli prima di Sarri, anche la Juventus».