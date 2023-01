Messi da brividi: "Avrei voluto ricevere la Coppa del Mondo da Maradona"

Notizie calcio - Lionel Messi, attaccante del PSG e della Nazionale argentina, è tornato a parlare dopo aver vinto il Mondiale in Qatar.

Messi su Maradona

Messi, ai microfoni di Urbana Play, ha parlato anche di Maradona:

“Mi sarebbe piaciuto ricevere la coppa da Diego sarebbe stata una foto bellissima, un momento di storia per il calcio. In ogni caso, ovunque sia, può vedere nuovamente la nazionale Campione del Mondo. Sarà felice, come tutti gli altri che sono lassù. Il paese ha festeggiato per diversi giorni anche dopo la vittoria".