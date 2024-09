Marolda: "Ecco dove vedo il Napoli in classifica a fine campionato"

Ciccio Marolda - intervenuto alla prima puntata stagionale di ‘Giochiamo D'Anticipo’ su 11 Televomero - ha parlato dell'inizio di stagione del Napoli, delle parole rilasciate in giornata da ADL e della gara che gli azzurri disputeranno domenica a Cagliari. Questo il pensiero del nostro ospite: "Nelle lacrime di ADL di oggi non c'è solo un pezzo di vita, ma anche i principi di rispetto delle regole e gestione sana che hanno ispirato questo lungo percorso. Se le regole fossero rispettate, 4/5 squadre anche importanti non giocherebbero il campionato e bisognerebbe fare qualcosa su questo argomento. Inizio di stagione del Napoli? Il campionato per gli azzurri non comincerà nemmeno a Cagliari, ma quando ci sarà la trasferta di Torino con la Juventus. Rinnovo Meret? C'è da dire che il ragazzo non ha mai avuto una difesa che l'abbia protetto a dovere. Anguissa? Dovrà fare attenzione alla concorrenza che c'è adesso a centrocampo. Folorunsho? Secondo me a gennaio saluterà il Napoli, mentre io terrei Zerbin che è un buon calciatore. Lukaku? Un centravanti che ti assicura 20 gol a stagione. Chi andrà in Champions quest'anno? Inter, Juve, Napoli, difficile valutare la quarta posizione".