Marolda a CN24: "La comunicazione del Napoli è rivedibile! Senza Juve, Real e Barcellona la Champions è una coppetta. Orsato, Valeri, Rizzoli e Nicchi dovrebbero dimettersi"

Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Le esigenze del Napoli sul mercato? A prescindere da tutto, sono tre: ritrovare la parola, non ci può essere un club così distante dai tifosi con i protagonisti che non parlano. È una brutta eredità che va cancellata. La seconda è scoprire la competenza sul mercato da parte del direttore sportivo e dell’allenatore: si va verso un calcio del quale ancora non abbiamo una visione certa, soldi non ce ne sono e saranno importanti le scelte del ds e dell’allenatore. I valori aggiunti saranno loro.

Sul campo Spalletti avrà a disposizione una buona qualità di scelta, la squadra ha bisogno di rinforzare gli esterni e di un centrocampista con la partenza di Bakayoko, nonché la difesa.

La comunicazione del Napoli è rivedibile, mi sarei aspettato un tweet o un messaggio di Spalletti ai tifosi e sarebbe stato il minimo. Bisogna ricominciare una nuova avventura, ma prima andrebbero fatte le scuse ai tifosi per il finale di stagione non soddisfacente e nel silenzio più totale.

Napoli ripescato in Champions League? Non ci credo, mi dispiacerebbe se capitasse: sarò impopolare, ma non riesco ad immaginare una massima competizione tra club senza tre squadre come Real Madrid, Barcellona e Juventus. Diventerebbe una coppetta e mi auguro non accada. Bisogna trovare una soluzione, nemmeno alla UEFA conviene: se avesse torto davanti alla Corte Europea, ne uscirebbe ridimensionata. Bisogna trovare un accordo, ma non vedo il personaggio ideale per mettere le parti attorno ad un tavolo.

Ricorso? Dubito che il Napoli si muoverà in tal senso, è un atteggiamento comprensibile ed anche giusto: il Napoli ripescato per un ricorso mi sembra poco sportivo.

Rivoluzione arbitrale? Che il VAR vada regolamentato meglio, non c’è dubbio: dare discrezionalità significa dare la facoltà di non usarlo o di farlo come si vuole. Dividere il VAR dagli arbitri? Regolamentare servirebbe di più. Il caso Orsato-Pjanic? Tenendo alla buonafede, per quello che è accaduto e solo per le ombre che resteranno sulla vicenda, penso che Orsato, Valeri, Rizzoli e Nicchi dovrebbero fare un passo indietro: se parlano di trasparenza, solo così possono aiutare a risollevarla”