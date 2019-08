Mario Rui in mixed: "La Fiorentina voleva vincere, Massa non ha avuto dubbi sul rigore su Mertens! Juventus? Speriamo di tornare con un gran risultato"

Mario Rui è intervenuto in mixed zone ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Partita difficile contro una squadra con molte qualità. Sapevamo che il campo era difficile, negli ultimi anni abbiamo fatto fatica. Anche oggi abbiamo fatto fatica, l'importante è che alla fine l'abbiamo vinta. Anche loro volevano vincere, la gara è stata ribaltata varie volte. Quelli che hanno visto questa partita si sono divertiti: quello che contava era avere i tre punti. Sicuramente ci sono stati alcuni errori nostri, avremo tempo in settimana per valutarli: siamo ad inizo stagione, è normale. Per la prima di cmapionato è normale fare fatica. Siamo contenti. Il rigore di Mertens? Non l'ho visto molto bene: l'arbitro non ha avuto dubbi, ce ne sono stati più sul primo assegnato alla Fiorentina. Al VAR non hanno deciso subito. Juventus-Napoli? Dobbiamo dare continuità al nostro lavoro, sarà una bella partita in un bel campo. Speriamo di tornare da Torino con un gran risultato".