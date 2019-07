Marchesi: "La società deve accontentare Ancelotti, vuole a tutti i costi James. Icardi sarebbe perfetto per la piazza azzurra"

Rino Marchesi, ex allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Juventus ancora avanti a Napoli e Inter. Ancelotti vuole a tutti i costi James, la società deve accontentarlo. Icardi farebbe benissimo a Napoli, avrebbe tanti calciatori che farebbero al caso suo. Manolas e Koulibaly garantiscono una decina di gol sui calci piazzati, come coppia difensiva poi sono una delle migliori. A Napoli c'è tanta voglia di vincere".