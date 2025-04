Marchegiani: "Parole di Conte? Si tratta di una polemica non troppo velata. Messaggio non positivo per squadra ed ambiente"

Luca Marchegiani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

“Quando Antonio parla non lo fa a caso. Se lo fa come lo ha fatto è un messaggio che vuole far passare sulla programmazione. Lo reputo un messaggio forte. Non ho la pretesa di capire o sapere quello che vuole trasmettere, vista da fuori non mi sembra un messaggio che può essere solo recepito in maniera positiva da squadra ed ambiente. Tra le righe fa capire che non c’è fiducia in alcuni calciatori. Si tratta di una polemica non troppo velata”.