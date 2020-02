Maradona Jr a El Larguero: "Papà non si può paragonare, è un extraterreste e un dio a Napoli! Messi-CR7? Mi alzo e me ne vado, Leo non ha rivali oggi"

Ultime calcio Napoli - E' tempo di Napoli-Barcellona, e fra le tante interviste dei colleghi spagnoli c'è anche Diego Armando Maradona JR. Il figlio del Pibe de Oro che vive a Napoli, che ha commentato il match ai microfoni di El Larguero, soffermandosi anche sul paragone fra Leo Messi e il papà.

Queste le dichiarazioni rilasciate ai colleghi spagnoli da Diego Armando Maradona Jr:

Paragone Messi-Maradona: "Messi si sta ovviamente avvicinando a lui, ho sempre detto che Messi è molto meglio di Ronaldo e si sta ovviamente avvicinando a papà, ma non possiamo paragonare i terrestri con gli extraterrestri".

Maradona il migliore della storia: "Senza dubbio. Chiunque dica diversamente, non capisce nulla del calcio".

Cosa pensa Napoli di Maradona: "Qui il mio papà è Dio. A Napoli mio padre lo amano tutti. Sanno cosa ha lasciato sul campo a Napoli. Mi riempie di orgoglio perché sono trascorsi molti anni e hanno ancora la stessa sensazione , con lo stesso amore. Il più grande ricordo che abbiamo nel cuore, ci ha dato molto, tutta la nostra storia è segnata da lui".

Critici di Messi in Argentina: "Chi critica Messi non capisce nulla del calcio. Se decide di segnare cinque gol in una partita, lo fa: lo adoro. L'unico giocatore che ha vinto da solo una Coppa del Mondo è stato solo il mio papà, il resto è stato aiutato. Messi non lo ha fatto negli ultimi anni".

Rapporto tra Maradona e Messi: "Non ha mai parlato male di Messi, al contrario, me ne ha sempre parlato bene. Ama molto Messi".

Confronto Messi-CR7: "Mi alzo dal tavolo e me ne vado perché non si può paragonare Messi a Ronaldo. Ronaldo... Mi tolgo il cappello ma è un giocatore che non ha paragoni con Messi. Messi non ha paragoni con nessuno oggi".