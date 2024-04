Manna al Napoli, la famiglia: "Non risulta, gli piace stare a Torino"

Napoli - Giovanni Manna nuovo direttore sportivo del Napoli dalla prossima stagione, sembra tutto fatto per Sky Sport e gli altri organi di stampa, eppure dalla famiglia non arrivano segnali di questo tipo. Il Mattino ha parlato con zia Ester, che ha visto praticamente crescere il giovane Manna, prima che partisse per il nord insieme a tutta la famiglia. «Viene al Napoli? Non mi risulta, so che gli piace stare lì», ha raccontato la simpatica signora. Eppure, pare che Manna sarà presto il nuovo ds del Napoli, manca solo la firma.