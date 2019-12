Mandato a CN24: "Gestire fino a giugno questa situazione è complicato. Ancelotti? Le sue scelte lasciano tanti dubbi"

Ultime calcio Napoli - Tommaso Mandato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Siamo a dicembre e gestire fino a giugno questa situazione, è complicato. Non si riuscirà a cedere tutti a gennaio, va salvato il salvabile sotto l'aspetto dei risultati. Se non si fosse chiamato Ancelotti, ci sarebbe stato l'esonero. Le colpe vanno divise tra tutti, ma sotto il profilo tecnico la squadra è allo sbando. Alcune scelte lasciano a desiderare, come il cambio di Mertens ed Elmas che ha dato la possibilità al Bologna di fare male. Mi aspettavo un passo indietro del tecnico, spero che la squadra non vada avanti così fino alla fine del campionato".