Mandarini: "Nel Napoli tanti piccoli problemi mentali che si sommano, ci sono controfigure dei giocatori dello scorso anno"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Sono d’accordo con Calzona, il problema del Napoli è mentale ma forse ancora più largo: sono tanti piccoli problemi mentali che si sommano, ci sono tante controfigure degli splendidi giocatori dello scorso anno. Con l’addio di Giuntoli e Spalletti sono cambiate tante cose, a partire dalle scelte: sono arrivati e andati via due allenatori, al terzo è impossibile chiedere in cinque giorni la cura ai problemi. I giocatori hanno una cifra tecnica superiore a tanti altri, non è un caso che fino al 96’ il Napoli fosse in vantaggio nonostante la prestazione. Juan Jesus ha sbagliato, nessuno lo nega, ma ho letto un massacro social che mi sembra esagerato: ho visto epiteti classici di queste reazioni social. Sa anche lui di aver sbagliato, ma è la punta di un iceberg”