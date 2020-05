Maiellaro rivela: "Maradona mi voleva a Napoli per giocare con lui"

Notizie Napoli calcio. Pietro Maiellaro, ex funambolico giocatore del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Repubblica. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

«Quando ho giocato nel Bari, mi è capitato spesso che i campioni delle altre squadre a fine partita si avvicinassero per propormi di giocare con loro nella stagione successiva. Me lo dicevano in tanti, ma scelgo un nome su tutti: Diego Armando Maradona».



Lei e Maradona insieme a centrocampo?

«Io pur di giocare accanto a lui, mi sarei messo anche a correre come un mediano».



Come Maradona, anche lei segnava gol incredibili.

«Sì, non mi posso lamentare. Ma la volta che mi sono sentito davvero simile a lui è stato in un’amichevole sul campo della Sambenedettese. Presi palla nella nostra metà campo e cominciai a saltare gli avversari come birilli: ne misi cinque con il sedere per terra, scartai anche il portiere, ma posizione molto angolata calciai sul palo. Fosse entrata quella palla, sarebbe stato il gol più bello della mia carriera».