Benevento, Maggio sul Coronavirus: "Sono preoccupato: abbiamo perso tempo almeno un paio di settimane. E su Cannavaro..."

Ultimissime calcio - Christian Maggio ha rilasciato un'intervista a La Repubblica. Questo uno stralcio evidenziato da CalcioNapoli24:

Maggio, dove si trova in questo momento?

«Sono a Napoli con mia moglie e i due bambini. Non ci alleniamo ormai da due settimane. Abbiamo giocato l’ultima partita l’8 marzo contro il Pescara. Da allora siamo fermi».

È preoccupato, Maggio?

«Sì, certo, lo sono per i miei figli e naturalmente per i miei cari a Vicenza. Dobbiamo vincere tutti assieme questa battaglia con pazienza».

Il calcio. forse doveva fermarsi prima, non crede?

«Secondo me sì. Abbiamo perso tempo almeno un paio di settimane. Capisco che non sia facile prendere certe decisioni, ma bisognava avere il coraggio di non continuare. Non c’è stata chiarezza per un periodo».

Il suo ex compagno Paolo Cannavaro è in Cina.

«Con Paolo parlo spesso e poi seguo le sue dirette sui social. Sta dando consigli utili. Prendiamo spunto da lui per la prevenzione, l’esempio dei cinesi va seguito».

Maggio