Lerda: "Brescia-Napoli partita da tripla, mi stupisce la classifica degli azzurri"

In Diretta Sportiva è intervenuto Franco Lerda, allenatore ed ex giocatore tra le altre di Brescia, Napoli e Torino.

"Brescia-Napoli è una partita da tripla, i partenopei devono dimostrare di essere guariti anche con le piccole, per le Rondinelle c'è invece la necessità assoluta di punti. Se la squadra di Gattuso ha lo spirito giusto e dà continuità ha grandissimi valori. Mi stupisce il Verona non la difficoltà del Brescia, e mi stupisce la classifica del Napoli che partiva con ambizioni ben diverse un organico consolidato ed innesti qualità, eppure ha avuto grosse difficoltà. Il Lecce sta facendo campionato importante, ha la possibilità di credere in quello che stanno facendo da anni con la gestione Sticchi Damiani, in A è sempre dura e mancano ancora tante partite".