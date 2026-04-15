Lazio, le ultime da Formello: Gila torna in gruppo, ma emergenza continua anche col Napoli

Notizie fonte : lalaziosiamonoi
Lazio, le ultime da Formello: Gila torna in gruppo, ma emergenza continua anche col Napoli

In vista della sfida col Napoli ecco le ultime notizie dal centro di allenamento della Lazio

Ultime calcio - La Lazio ritrova qualche pedina importante a Formello in vista del prossimo impegno contro il Napoli, ma l’infermeria resta ancora affollata e le valutazioni dello staff tecnico si concentrano soprattutto sulla gestione dei rientri.

Napoli-Lazio le ultime da Formello

Buone notizie per la Lazio, che riabbraccia in gruppo Mario Gila e Samuel Gigot. Il difensore spagnolo era fermo dalla gara contro il Bologna per un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro: ora tenta il recupero in extremis per la trasferta del Maradona, anche se l’obiettivo principale resta il pieno rientro per la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Discorso diverso per Gigot, che torna a lavorare con i compagni dopo un lungo stop iniziato in estate. Il francese ha alle spalle un percorso complicato, segnato dall’operazione alla caviglia e da mesi di inattività, e potrebbe tornare tra i convocati in questo finale di stagione.

Restano invece problemi in difesa e sulle corsie esterne. Non si è allenato con il gruppo Maldini, ancora in dubbio per la sfida contro il Napoli e a rischio gestione fino all’ultimo. Fuori anche Marusic, che potrebbe saltare più di una partita a causa di una lesione muscolare al polpaccio.

Lo staff tecnico valuta una gestione prudente dei minutaggi per evitare nuove ricadute in un momento decisivo della stagione. Pellegrini non è ancora al meglio ma dovrebbe comunque essere disponibile per la panchina, mentre a centrocampo si va verso il ritorno di Cataldi dal primo minuto in regia.

In attacco e sulle fasce si prospettano rotazioni mirate: spazio a soluzioni alternative come Basic, Dele-Bashiru, Isaksen, Cancellieri, Zaccagni e Noslin, con l’assetto definitivo che sarà definito nelle ultime due sedute di allenamento.

La Lazio prepara così una settimana cruciale, tra rientri graduali e gestione delle energie, con l’obiettivo di presentarsi al meglio nella sfida di alto livello contro il Napoli.

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