Juventus-Napoli - Maurio Sarri, allenatore della Juventus, era presente oggi in tribuna in uno sky box all'Allianz Stadium per assistere al big match scudetto Juve-Napoli. Il tecnico bianconero ha da poco lasciato lo stadio per dirigersi verso la propria abitazione, dove è stato beccato in esclusiva da CalcioNapoli24.it e ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle proprie condizioni di salute: "Come sto? Ora sto un pochino meglio, ma la settimana scorsa sono stato proprio male...".