Juventus: incredibile storia di Gatti, da muratore in bianconero in soli 5 anni

Ultimissime notizie di calciomercato riguardo l'incredibile storia di Federico Gatti che approda in bianconero. Questo il racconto di calciatoribrutti della sua crescita sportiva:

L’incredibile storia di Gatti, il nuovo acquisto della Juventus: parte dalla provincia di Torino, in eccellenza, nei campi brutti sporchi di categoria, costretto a lavorare come muratore e serramentista, perche bello il calcio, ma poi va portato il pane a tavola. Con tanti sacrifici sì è riuscito a ritagliare spazio tra i professionisti e dopo una grande stagione in serie B nel Frosinone torna a casa, in quella Torino dove tutto era cominciato, con la maglia bianconera.