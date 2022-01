Juventus, Bernardeschi a DAZN: "Stasera difficile, abbiamo preparato bene la gara isolandoci dall'esterno"

Ultime notizie calcio Napoli - Federico Bernardeschi, centrocampista della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Siamo stati molto bravi a preparare la partita, isolandoci da tutto quello che accadeva all'esterno. E' di grande aiuto, siamo professionisti e dobbiamo fare questo. Siamo qui per giocare, abbiamo fatto bene a prepararci così. Cambio passo? Nell'atteggiamento e nella mentalità, abbiamo ritrovato il gruppo. Questo è fondamentale, stasera è molto difficile. Rientriamo da uno stop ed è molto difficile ripartire subito. Spero in un 2022 glorioso per me, per la Juventus e per la Nazionale".