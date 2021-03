Juventus, Pirlo sul rinvio col Napoli: "Capisco la Roma ma c’è stato un accordo tra le due squadre"

Ultime calcio - In conferenza stampa, l'allenatore della Juve, Andrea Pirlo, ha parlato anche del rinvio di Juve-Napoli, prevista per mercoledì 17 marzo e rinviata al 7 aprile:

“Il rinvio di Juve-Napoli? Noi eravamo pronti per giocare, poi c’è stato l’accordo tra le due società visto che anche noi eravamo usciti dalle Coppe e ad aprile ci sarebbero stati più slot liberi per inserire la gara. Capisco la reazione della Roma per le loro esigenze, però se due società e la Lega si mettono d’accordo non vedo grossi problemi”.