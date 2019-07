Maggio: "Aspettavo da un po' questa giornata, difficile non emozionarsi! Scudetto? Prima o poi questo Napoli ce la farà"

Christian Maggio, terzino del Benevento, è intervenuto ai microfoni di TV Luna nel post partita di Napoli-Benevento, prima amichevole stagionale della formazione partenopea. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Oggi è stata una bella giornata, la aspettavo da un po’. Ho rivisto i tifosi ed i miei ex compagni, abbiamo anche ottenuto un bel risultato anche se conta poco. E’ difficile non essere emozionati in queste circostanze, è stato davvero bello il gesto della maglia per le 308 presenze. Incornicerò la maglia ricevuta dal presidente, abbiamo passato 10 anni di emozioni insieme. Lo Scudetto? Prima o poi arriverà il giorno buono, lo abbiamo sfiorato due anni fa. La Juve è sempre avanti ma il Napoli dirà la sua, stanno operando bene sul mercato con acquisti mirati”