Gazzetta, D'Angelo a CN24: "Inzaghi ha lavorato su un aspetto durante la sosta! Le ultime su Brozovic e Lautaro"

Notizie calcio. Vincenzo D’Angelo, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

“Al momento in casa Inter c’è Brozovic che lavora a parte per esserci con il Napoli, mentre Lautaro arriverà stasera a Milano e da domani sarà a disposizione di Inzaghi per provare ad essere pronto contro i partenopei. Per l’Inter sarà una gara fondamentale, deve solo vincere se vuole rientrare nella lotta Scudetto. L'Inter nella prima parte di stagione ha avuto molti alti e bassi, soaprattutto in trasferta dove è una delle difese peggiori. Inzaghi ha lavorato tanto sull'aspetto mentale in questa sosta per il mondiale.

Skriniar e questione societaria? Quella del difensore, con la trattativa con il Psg, è stata un po' la telenovela estiva. I tifosi si rispecchiano molto in lui, che ha sempre manifestato attaccamento ai colori nerazzurri. L'Inter pensava di annunciare il rinnovo prima del mondiale, ma ad ora tutto tace ancora. Dumfries, invece, fa gola a tanti club ed è un giocatore sul quale l'Inter potrebbe fare la prossima plusvalenza".