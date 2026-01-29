Insigne torna al Pescara: "Verratti ha spinto per il trasferimento! Immobile lo sento spesso, non ha bisogno di sponsor per venire qui"

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Insigne torna al Pescara: Verratti ha spinto per il trasferimento! Immobile lo sento spesso, non ha bisogno di sponsor per venire qui

Lorenzo Insigne torna al Pescara

Ultime notizie - Lorenzo Insigne è tornato al Pescara. Dopo quattordici anni, l'ex capitano della SSC Napoli ricomincia da dove era partito. Giunto in serata in Abruzzo per sostenere le visite mediche prima dell'ufficialità, Insigne si è concesso ai cronisti presenti.

Lorenzo Insigne al Pescara, le prime parole

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Un saluto a tutti i tifosi. Sono veramente felice di essere qui e spero che, tutti insieme, riusciremo a ottenere la salvezza. Ho un ottimo rapporto con il presidente e con il direttore sportivo, ma la ciliegina sulla torta l’ha messa Marco Verratti: è stato lui a spingere per questo trasferimento. Sono davvero contento di questa scelta. Pescara è una piazza importante e merita di rimanere in Serie B. Qui ho vissuto un anno bellissimo. Spero di centrare l’obiettivo della salvezza perché questa gente merita tanto. Mister Zeman è sempre nel mio cuore, è stato lui a lanciarmi. Non mancherà l’occasione di sentirlo in questi giorni. Se chiamerò Ciro Immobile??Con Ciro mi sento spesso. Non ha bisogno di uno sponsor per venire qui: è un grande campione e saprà benissimo cosa fare".

Lorenzo Insigne al Pescara, le prime parole
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