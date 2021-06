Insigne: "Stasera test importante, abbiamo fatto una grande prestazione! Con Mancini mi diverto. Trent'anni? Sono vecchietto..." [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI 1 dopo la partita Italia-Repubblica Ceca. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Trent'anni? Sono vecchietto. Abbiamo fatto una grande prestazione. Manca una settimana all'Europeo, dobbiamo arrivare pronti. Oggi era un grande test, dobbiamo recuperare le energie per iniziare gli Europei al meglio. Sono contento della fiducia che mi sta dando il mister, io cerco sempre di mettermi a disposizione dei compagni. Il mister ha creato un grande gruppo ed un grande spirito, ci ha messo nelle condizioni di esprimerci al meglio e di divertirci. Cerchiamo di esprimere un grande calcio. E' presto per dire dove possiamo arrivare. Siamo consapevoli di quello che possiamo fare. Oggi era un test importante ed abbiamo fatto una grande partita. Tornare a giocare con il pubblico sarà una bella emozione, non siamo più abituati. Saranno solo 16mila persone ma ci spingeranno".