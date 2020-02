Insigne, l'ex agente a CN24: "Qualificazione in Champions? La vedo dura, peccato per il gol subito..."

Notizie calcio Napoli - Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il miglior Napoli possibile contro il Barcellona, ha contenuto una delle squadre più forti d'Europa. Poteva far un risultato ancora più importante con un po' di determinazione. Peccato per l'unica distrazione in difesa, purtroppo il Barcellona non perdona nulla".

"Fare un gol a Barcellonna significherebbe gestire il vantaggio, altrimenti devi alzare la squadra però poi gli concedi troppi spazi e corri rischi in più. Io la vedo molto dura, le possibilità di passare il turno sono ridotte per quella distrazione".

"Insigne? Gattuso è riuscito ha colto le sue qualità, lo ha stimolato. Lo si vede leggermente diverso rispetto a qualche mese fa".