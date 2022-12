Il Tempo, Austini: "Zaniolo-Napoli? Curioso che Spalletti lo riprenda dopo la cessione ai tempi dell'Inter"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Austini, giornalista:

"Su Zaniolo ed il Napoli non arrivano conferme. Anche perché è ancora troppo presto per impostare un affare così complesso e così oneroso. Zaniolo chiede almeno 4 milioni netti più bonus alla Roma... Mi sembra una delle classiche potenziali trattative da chiacchierare prima della ripresa. Di certo, le trattative per il rinnovo con la Roma non sono mai decollate: c'è stato un incontro tra l'agente e la dirigenza, ma è emersa una distanza ampia. La Roma non ritiene i numeri di Zaniolo delle ultime stagioni valga uno stipendio da 4 milioni di euro netti a stagione. La sensazione è che la Roma non creda più al 100% nell'ex Inter. La prossima estate o rinnova o non credo che la società lo tenga per un anno che lo porti a scadenza.

Se Zaniolo sarebbe titolare in questa Napoli? Lui è sempre stato sulla destra: il suo potenziale è superiore a quello di Politano e Lozano, ma il livello delle prestazione dice altro. Dovrebbe sudare il posto. L'Inter ha venduto Zaniolo quando c'era Spalletti lì, che lo conosceva e lo aveva anche già convocato. Quindi sarebbe curioso che ora viene da lui ripreso al Napoli. La Juventus su Zaniolo? Non ha mai fatto un'offerta, ma così come nessun altro club ha fatto una proposta ufficiale per lui. La Roma aveva fatto sapere che sarebbero occorsi 50 milioni per portarlo via".