Hazard: "Piccoli problemi in allenamento ma con Conte abbiamo vinto due trofei in due anni: chapeau"

Eden Hazard nell’intervista a Sky Sport ripercorrendo il suo passato, si è soffermato anche su Antonio Conte:

“Conte? Antonio è un allenatore fantastico. Abbiamo avuto dei piccolissimi problemi in allenamento. Ma alla fine i giocatori come gli allenatori vogliono vincere. Non importa quanto duri siano gli allenamenti. Il sabato quando arriva la partita, tutti vogliono vincere e prendersi i tre punti. La prima stagione con Antonio abbiamo vinto il campionato. La seconda stagione con lui abbiamo vinto la coppa. Due trofei in due anni nel campionato più difficile al mondo. In francese si dice ‘chapeau’. Dunque chapeau a lui“, ha esordito parlando dell’attuale allenatore del Napoli".