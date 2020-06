Graziani: "Milik non è da Juve, lì però c'è Sarri e quindi non mi sorprende... Petagna? Serve un attaccante serio se va via il polacco"

Ultime notizie Napoli – Ciccio Graziani, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Bernardeschi più 25 milioni non ci posso mai credere. Perché il Napoli non sta provando a trattenere Callejon? E’ un bravo ragazzo, ha dei tempi di gioco impressionante. Si vede lontano un chilometro che vorrebbe restare. Gattuso ieri lo ha ringraziato per aver accettato di restare fino ad agosto e questo mi fa pensare che il ragazzo andrà via. Milik alla Juve? C’è Sarri e quindi non mi sorprende, con un altro allenatore sarei rimasto sorpreso. Mi piace ma non è da Juve, lì servono carattere e personalità, non bastano le doti tecniche. E’ un ragazzo d’oro, anche Carlo Ancelotti me ne parlava benissimo. Credo che alla fine andrà all’estero o alla Roma. Petagna al Napoli? Non a fare il titolare. Credo che gli azzurri abbiano bisogno di un attaccante serio se va via Milik”.