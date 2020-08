Giuntoli: "Dopo la prima settimana di settembre sapremo qualcosa in più dal mercato. Erede Callejon? Già abbiamo ottimi calciatori in rosa! Lavoriamo per un ciclo importante"

Notizie Napoli calcio. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della prima conferenza stagionale a Castel di Sangro. Ecco quanto detto sul mercato azzurro:

"Le aziende si stanno leccando le ferite per le perdite della passata stagione e quello che ci sarà in futuro. Spero che dopo la prima settimana di settembre si possa sapere qualcosa in più dal mercato. Il post Callejon? Callejon dava equilibrio, Gattuso ha dimostrato di poter utilizzare in quel posto Politano ma anche Lozano. Non sarei così sempre alla ricerca di arrivi dal mercato, abbiamo calciatori bravi in casa che non hanno dimostrato bene il proprio lavoro. Politano può offendere un po' in più rispetto a Callejon.

In questi due anni abbiamo cambiato tante cose dalla storica squadra. Dopo un punto di arrivo veramente basso, abbiamo preso un allenatore di carattere. Il mio augurio non è di prendere chissà quale calciatore, ma voglio che si lavori sulle motivazioni per costruire un ciclo importante".