Gigi D’Alessio svela: "Sapevo di Conte al Napoli da tempo, me l'ha detto Allegri!"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il cantante Gigi D’Alessio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Tredici anni fa ero sullo stesso palco a Sorrento con Antonio Conte, i casi della vita. Ad Antonio possiamo dire che siamo felici ed onorati, troverà una città speciale ed una tifoseria importante: la forza più grande del Napoli sono i tifosi, non i calciatori, sono i tifosi che hanno sofferto e che hanno gioito. Sono convinto che Conte in una settimana si innamorerà di Napoli come non mai, è una città che ti dà mille se gli dai uno. Conte è come l’architetto a cui fai ristrutturare casa, gli dai le chiavi e ti fidi di lui. Sapevo già di Conte al Napoli. Me lo ha detto qualche tempo fa Massimiliano Allegri: mi ha contattato per dei biglietti per il mio concerto a Napoli e gli ho chiesto se sapesse informazioni sul nuovo allenatore del Napoli, e lui mi ha svelato che sarebbe stato sicuramente Antonio Conte”