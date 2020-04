Gazzetta, Bocci: "Milik? E' il profilo ideale per sostituire Ibra, ma il Napoli vorrebbe 40 milioni. E' una cifra iperbolica"

Notizie calcio - Alessandra Bocci, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiararazioni a Radio Sportiva:

"Ibrahimovic? Ci sono pochissimi spazi affinché decida di tornare in Italia. Non ha preso bene il licenziamento di Boban, non si aspettava questo sviluppo in negativo del Milan ed infine ci sono anche le incertezze legate al virus. La parabola di Ibra è simile a quella di Beckham, solo che lui finisce la carriera in quarantena a Stoccolma. Milik? E' il profilo ideale per sostituire Ibra, ma il Napoli vorrebbe 40 milioni. E' una cifra iperbolica, soprattutto adesso che ci aspetta una crisi economica mondiale"