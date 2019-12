Fresi: "Gattuso è l'uomo giusto per far ripartire il Napoli. Sorpreso dal rendimento negativo di Koulibaly e Manolas"

Notizie Calcio Napoli - Salvatore Fresi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Gattuso nel Milan ha fatto bene pur non avendo una squadra top. La situazione del Napoli non è facile, ma negli ultimi anni sono stati sempre al vertice. Può capitare un'annata come questa per tanti fattori, credo che Rino sia l'uomo giusto per far riprendere gli azzurri. Fa strano vedere in difficoltà la coppia Manolas-Koulibaly perchè stiamo parlando di giocatori di livello assoluto. Barcellona? In Champions quest'anno il Napoli ha fatto benissimo e contro il Liverpool ha dimostrato il suo valore"