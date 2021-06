Fontana: "Spalletti allenatore di grande carattere. Insigne un napoletano doc, rinnoverà con il Napoli"

Napoli calcio - Gaetano Fontana, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC:

“Mi aspetto un Napoli continuo sotto il punto di vista tattico. Il mercato ci dirà tante cose, ma questa squadra può per fare belle cose. Spalletti ha un carattere notevole, spero mantengano determinati giocatori senza destrutturare la squadra. Zielinski ha dimostrato di avere capacità ed è cresciuto notevolmente. Lui alla Nainggolan? Può sicuramente crescere ancora sotto la guida di un allenatore esperto come Spalletti. Insigne? Vedo difficile un suo allontanamento da Napoli, è un napoletano doc ed un punto di riferimento per tutti. Lui e la società riusciranno a trovare un punto di incontro per proseguire l’esperienza insieme”.