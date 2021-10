FIGC, Gravina: "Con questa Var room centralizzata entriamo in una nuova era"

"Con questa Var room centralizzata entriamo in una nuova era". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della FIGC, alla presentazione ufficiale del Centro Var presso l'International Broadcast Centre (IBC) della Lega Serie A, a Lissone. "Un sogno che si realizza. Sembrava molto difficile e complesso: realizzare tutto questo in soli 4 mesi è una grandissima impresa", ha aggiunto.

"La Figc è stata la prima nel mondo a lanciare l'uso della tecnologia, basta ricordare la goal line technology, senza perdere il fascino del calcio", ha ricordato Gravina. "Siamo proiettati verso il futuro, incidendo anche sulla parte culturale del nostro mondo. Abbiamo anche pensato a un corso di formazione non solo per gli arbitri, anche per i dirigenti". L'impatto della nuova sala Var centralizzata sarà notevole: "In questo modo gli arbitri possono far vedere il loro lavoro, senza paure e abbandonando i pregiudizi a volte pretestuosi. Questo è il modo migliore per avvicinarci ad una riforma del nostro mondo, alla cui base deve esserci una cultura dello sport".

