Ferri: "Di chi devono preoccuparsi i tifosi dell'Inter contro il Napoli? Spalletti ha fatto un lavoro straordinario"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Riccardo Ferri, opinionista.

"La Coppa Italia è un obiettivo importante per l'Inter così come per le squadre che ne fanno ancora parte. Il turnover credo che sia doveroso, anche perché ci sono poi Napoli e Liverpool. Credo che sarà una partita sicuramente molto avvincente in Coppa Italia, si scontrano due squadre che arrivano da due partite molto contestate e controverse, vogliono ovviamente rendersi protagoniste subito. Sarà importante fare turnover per coinvolgere i giocatori che hanno avuto meno spazio.

I meriti del Milan e i demeriti dell'Inter nel derby? Io ho avuto la fortuna di vedere la partita vicino alle panchine, Inzaghi ha l'abitudine di sostituire i giocatori ammoniti. Fino al 70' l'Inter aveva spadroneggiato mancando di allargare il punteggio. L'ingresso di Brahim Diaz ha fatto saltare i meccanismi del centrocampo e poi Handanovici si è fatto sorprendere sul secondo gol. Il Milan è stato capace di approfittare di alcune situazioni, squadra tosta, fisica e reattiva. Stanno facendo un po' da protagoniste entrambe.

Di chi devono preoccuparsi i tifosi dell'Inter contro il Napoli? Il ritorno di Koulibaly e Anguissa è importante così come quello di Osimhen. Spalletti ha fatto un lavoro straordinario, squadra con conoscenze bene definite e forte, sarà una gara avvincente"