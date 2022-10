Diritti Tv Apple-Serie A, Bellinazzo: "Idea nata da De Laurentiis, presto ci sarà una guerra tra colossi per i media sportivi"

Ultime notizie calcio. Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

La questione diritti Tv in Serie A tiene banco, con la novità Apple dopo l'incontro tra De Laurentiis e Tim Cook. Ecco il pensiero di Marco Bellinazzo sul tema:

"Apple-Serie A per i diritti tv? Idea nata dall'incontro tra De laurentiis e Tim Cook. Poteva sembrare una boutade ma è un progetto sul quale si sta lavorando, sui diritti media sportivi che Apple fino a 18 mesi fa non curava. Adesso, invece, hanno cambiato filosofia e già in America hanno stretto accordi con il Baseball e la MLS per la trasmissione dei diritti Tv. In Italia si collegherebbe alla famosa idea del canale della Lega che ogni tanto torna in voga.

Il calcio ed i diritti media sono un prodotto pregiato. Negli Stati Uniti, ma anche in Europa, ci sarà sempre di più una guerra dello streaming tra Apple, Prime, Disney Plus ed ora Warner. Una vera e propria guerra alla quale potrebbe partecipare anche Netflix, perchè tutti si sono resi conto che film e serie tv non bastano, per questo i diritti legati allo sport ed al calcio sono molto pregiati.



De Laurentiis? Andare a portare certi modelli futuristici in un sistema chiuso come quello della Lega poteva sembrare una boutade. Il problema è che manca analisi futurista nella Lega, con contenuti respinti a prescindere perchè si pensa che possano favorire alcuni a discapito degli altri. Ci sono solo pochi presidenti avveduti e seguire le altre leghe è inutile, perchè sono troppo avanti. Servirà anticipare i tempi, magari perdendoci all'inizio per poi guadagnare sul futuro".



Lo Scudetto porta 7-8 milioni, non tantissimo, ma ti darebbe visibilità importante con gli sponsor.