Di Lorenzo a Prime: "Buon punto di partenza, fatto un passo avanti! Qualificazione aperta, su Calzona..."

Notizie Napoli calcio. Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel corso del post-partita di Napoli-Barcellona 1-1, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League:

“Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra forte, piena di campioni. Si è vista qualcosa di quello che abbiamo provato ieri, siamo stati compatti ed è un punto di partenza importante. Abbiamo preparato la gara in un allenamento e mezzo, ma la squadra si è resa subito disponibile. Dobbiamo fare qualcosa in più ma abbiamo fatto un passettino avanti, qualificazione aperta.

Osimhen è un campione ed è tornato con la testa giusta. Ci darà una mano per le partite che restano così come Simeone o Raspadori, il mister ora ha molta scelta”.

Gara di ritorno? E’ tutto aperto, trovare il pareggio è stato importante. Il passaggio turno è importante per tutti, per noi, la società ed i tifosi. Daremo il massimo per andare avanti contro una squadra davvero molto forte”.