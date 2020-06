Antonio Di Gennaro: "Il calcio riparte, ma sarà tutto diverso. La speranza è che a metà luglio si possano riaprire gli stadi ai tifosi"

Ultime calcio - Antonio Di Gennaro è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Siamo stati tutti bravi, compresi i calciatori. Non avevo questa speranza a marzo, il virus era sconosciuto per noi e ha cambiato le nostre cose e i nostri approcci. La ripresa, che va a pari con quella dell'economia, fa ben sperare. Anche la Federazione è stata importante, domani si riparte anche se con un calcio diverso dal punto di vista fisico e mentale. La speranza è che a metà luglio si possano riaprire gli stadi. Il calcio senza tifosi non è calcio. Favorita? La Juventus e il Napoli sono le favorite per la vittoria finale. La questione mentale farà la differenza, non sappiamo e gli allenatori stessi non sanno come sarà l'approccio. Il fattore campo non inciderà più di tanto, non essendoci i tifosi. L'Inter deve salvare la stagione, ma al 70% Juve e Napoli possono andare avanti".